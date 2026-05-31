Hoher Schaden: Hitzegewitter wüten in Bayreuth – Bäume krachen auf Autos

Bayreuth (dpa/lby) - Heftige Hitzegewitter haben in Bayreuth ihre Spuren hinterlassen. Starke Regenfälle und stürmische Böen führten am Samstagnachmittag in der Stadt zu umgestürzten Bäumen und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen und Schäden, wie die Polizei mitteilte. Im Osten der Stadt entwurzelte der Sturm in einer Straße einen 15 Meter hohen Baum, der auf fünf geparkte Fahrzeuge krachte. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 25.000 Euro.