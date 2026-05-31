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Hoher Schaden Hitzegewitter wüten in Bayreuth – Bäume krachen auf Autos

Das Unwetter ist nur von kurzer Dauer, doch die Folgen sind groß: In Bayreuth rücken Feuerwehr und Polizei mehrfach zu witterungsbedingten Einsätzen aus.

Hoher Schaden: Hitzegewitter wüten in Bayreuth – Bäume krachen auf Autos
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In Bayreuth rückten die Einsatzkräfte wegen des Unwetters mehrfach aus. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Heftige Hitzegewitter haben in Bayreuth ihre Spuren hinterlassen. Starke Regenfälle und stürmische Böen führten am Samstagnachmittag in der Stadt zu umgestürzten Bäumen und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen und Schäden, wie die Polizei mitteilte. Im Osten der Stadt entwurzelte der Sturm in einer Straße einen 15 Meter hohen Baum, der auf fünf geparkte Fahrzeuge krachte. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 25.000 Euro.

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In einem ähnlichen Fall stürzte ein Baum auf zwei Fahrzeuge – mit einem Schaden von 5.500 Euro. Polizei und Feuerwehr rückten den Angaben zufolge zudem unter anderem wegen einer beschädigten Gartenhütte und einem vom Balkon gefallenen Blumentopf aus. Verletzt wurde niemand.