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Hoher Schaden Einbruch in Einkaufsmarkt in Suhl-Nord

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Großen Beerbergstraße in Suhl eingebrochen.

Hoher Schaden: Einbruch in Einkaufsmarkt in Suhl-Nord
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Symbolbild Foto: dpa/Niclas Armer

Im Inneren öffneten sie mit Gewalt mehrere Türen und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

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Der Sachschaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten der/die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0113151/2026 zu melden.