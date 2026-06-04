Es dürfte einer der spektakulärsten Fälle von Schockanrufen in Südthüringen sein. Eine Seniorin aus Schmalkalden hat 100.000 Euro in bar an ihrer Haustür an ihr unbekannte Menschen übergeben. Diese hatten ihr zuvor mit mehreren Telefonanrufen vorgegaukelt, dass ihr Sohn an Krebs erkrankt sei und nur ein teures Medikament sein Leben retten könne, berichtet die Landespolizeiinspektion am Donnerstag in Suhl.