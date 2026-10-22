Passau (dpa/lby) - Der Brand eines Mähdreschers in Passau hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Ein 26 Jahre alter Mann war nach Polizeiangaben am Mittwoch mit der Maschine auf einem Feld unterwegs, als er das Feuer am Fahrzeug bemerkte. Er versuchte zunächst, den beginnenden Brand selbst zu löschen. Das Feuer breitete sich jedoch weiter aus, sodass der Mähdrescher auf dem Feld ausbrannte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.