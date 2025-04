Als die Feuerwehrleute am Nachmittag eintrafen, stand ein Nebengebäude auf dem Hof in Flammen. Nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht. Unter anderem wegen der starken Rauchentwicklung wurde die angrenzende Bundesstraße 305 nach Angaben eines Polizeisprechers zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt lagen laut Polizei zunächst nicht vor.