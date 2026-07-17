Saalfeld (dpa/th) - In einem Krankenhaus in Saalfeld ist am Donnerstagabend ein Behandlungszimmer in Flammen aufgegangen. Trotz des Brandes mussten nach Angaben der Polizei weder Patienten noch andere Bereiche der Klinik evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ein 51 Jahre alter Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache blieb zunächst unklar.