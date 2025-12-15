Marktschorgast (dpa/lby) - Vier Menschen sind bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 9 im Landkreis Kulmbach verletzt worden. Zwei der Personen seien leicht, zwei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach fuhr ein 53-Jähriger am Sonntagabend bei Marktschorgast mit einem Transporter auf einen Lastwagen auf und geriet ins Schleudern. Anschließend seien noch drei nachfolgende Fahrzeuge in die Unfallfahrzeuge gekracht. Die A9 in Richtung Berlin wurde für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 180.000 Euro.