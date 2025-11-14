Hoher Profit: Allianz erhöht Gewinnprognose

München - Der Versicherungskonzern Allianz steuert in diesem Jahr auf einen neuen Rekordgewinn zu. Nach guten Geschäftszahlen in den ersten neun Monaten hat der größte deutsche Versicherer seine Prognose für dieses Jahr erhöht. Der operative Gewinn wird mit "hoher Wahrscheinlichkeit" bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen, wie der Münchner Dax-Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Zuvor war die Allianz von 15 bis 17 Milliarden Euro ausgegangen. Die neue Prognose steht wie immer unter Vorbehalt.