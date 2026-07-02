Wenn Schulleiterin Anke Teichmann von ihrer Schule spricht, leuchten ihre Augen. Dabei steht die Regelschule Am Kiliansberg vor Herausforderungen, die andere Schulen in der Region nicht kennen. Die Fakten: Rund 70 Prozent der 280 Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Sie kommen aus 23 Nationen und hatten bei ihrer Aufnahme in die Regelschule Am Kiliansberg kaum Kenntnisse der deutschen Sprache. „Auch von unseren 25 Lehrern kommt fast die Hälfte aus anderen Ländern“, sagt Anke Teichmann, „doch sie haben alle einen entsprechenden Studienabschluss“.