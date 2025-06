Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung will in der kommenden Woche den Weg dafür frei machen, dass künftig vor Thüringer Dienstgebäuden dauerhaft die Flaggen von Thüringen, Deutschland und der EU wehen. Eine entsprechende Verordnung soll am Dienstag vom Kabinett beschlossen werden, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) im Parlament in Erfurt. Bei einer Landtagsdebatte über die Beflaggung vor Gebäuden des Freistaats prallten sehr unterschiedliche Positionen aufeinander.