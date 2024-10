Nürnberg (dpa/lby) - Angesichts einer weiter hohen Zahl an Radunfällen in Bayern hat sich Innenminister Joachim Herrmann für mehr Rücksichtnahme im Verkehr ausgesprochen. "Es passieren immer noch viel zu viele schwere Radlunfälle, teils mit verheerenden Folgen für die Unfallopfer", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag bei einer Verkehrssicherheitskonferenz unter dem Motto "Sicher unterwegs mit dem Fahrrad" in Nürnberg.