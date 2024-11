Hohe und Vordere Rhön: Rhön-Dörfer erfinden den Advent neu

Die 1. Waestemer Dorfweihnacht mit einem Weihnachtsmarkt will man in Kaltenwestheim feiern. „Das Jahresende rückt näher und mit ihm die Weihnachtszeit. Die ersten Plätzchen werden gebacken, Lichter aufgestellt und die Weihnachtsmärkte eröffnen. Wer dieses Jahr einen besonderen Weihnachtsmarkt erleben will, besucht die erste Waestemer Dorfweihnacht, die am 30. November und 1. Dezember in Kaltenwestheim stattfindet“, werben die Organisatoren dafür. Am Samstag, 30. November, um 17 Uhr gibt es in der Laurentius-Kirche ein Weihnachtskonzert mit mehreren Chören und Solisten. Danach lädt der geschmückte Kirchhof mit Laternen und Feuerschalen zum Beisammensein ein. „Wer einfach mal wieder mit Nachbarn und Bekannten ins Gespräch kommen möchte, hat hier Gelegenheit dazu. Und da ein leerer Magen aufs Gemüt schlägt, gibt es Bratwürste und Getränke“, heißt es in der Ankündigung.