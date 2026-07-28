Feuerwehr Frankfurt bereitet sich auf Hitzewelle vor

Die Feuerwehr Frankfurt am Main bereitet sich auf die anstehenden Hitzetage vor. "Wir werden auf jeden Fall auch kommunikativ noch mal ein bisschen sensibilisieren für das Thema Hitze", sagt eine Sprecherin.

Bei der vergangenen Hitzewelle habe sich bereits gezeigt, welche Auswirkungen die hohen Temperaturen haben könnten. "Generell waren die Häuser einfach extrem aufgeheizt hier in der Stadt." Vor allem hitzebedingte Notfälle hätten deshalb zugenommen: Der Körper überhitze, Leute dehydrierten, "gerade viele ältere Menschen sind da schnell betroffen".

Die Feuerwehr verweist deshalb auf die Hitzetipps der Städte: Wer die Möglichkeit habe, solle kühle Orte aufsuchen. Wichtig sei außerdem, die Wohnung möglichst kühl zu halten - etwa durch gezieltes Lüften in den kühleren Nachtstunden.