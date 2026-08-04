Es ist früher Vormittag an der Total-Tankstelle in Meiningen. Während die ersten Kunden ihre Autos an den Zapfsäulen abstellen, beobachtet Pächter Daniel Jäger ein Bild, das sich seit Monaten kaum verändert hat. Viele Autofahrer tanken bewusst am Morgen, weil ab Mittag die Preise wieder in die Höhe schnellen. Der Blick auf die Preistafel gehört für viele inzwischen genauso zum Alltag wie der in den eigenen Geldbeutel. Was früher oft nur ein kurzer Tankstopp war, ist heute für viele eine bewusste Entscheidung. Wann wird getankt? Wo ist der Preis am niedrigsten? Welche Fahrten lassen sich vermeiden?