Die Lösung klingt einfach: Eine variable Steuer auf Kraftstoffe an den Tankstellen. Nach dem Vorbild der Türkei. Sie sinkt, wenn die Ölpreise auf dem Weltmarkt steigen. Sie steigt, wenn die Einkaufspreise sinken. Im Idealfall wäre sie aufkommensneutral. Eine Steuer von 25 Prozent auf zwei Euro die gleichen Einnahmen generieren, wie eine Steuer von 50 Prozent auf einen Euro. In beiden Fällen sind es 50 Cent. Doch die Welt ist nicht so einfach. Daher warnen Ökonomen davor, das Modell der Türkei zu kopieren.