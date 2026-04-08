Hohe Spritpreise: Verband sieht Millionen-Mehrkosten im Busverkehr

Erfurt (dpa/th) - Angesichts der gestiegenen Spritpreise sieht der Verband mitteldeutscher Omnibusunternehmen rund 25 Millionen Euro Mehrkosten für den Thüringer Linienbusverkehr und fordert finanzielle Hilfe vom Land. "Die Verkehrsunternehmen der Busbranche laufen durch die extrem gestiegenen Sprit-, Ad Blue- und Ersatzteilkosten sichtbar in eine Kostenfalle", teilte der Verband mit. In einem Brief an Verkehrsminister Steffen Schütz (BSW) fordert der Verband nach eigenen Angaben kurzfristige finanzielle Unterstützung.