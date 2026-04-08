Hohe Spritpreise: Verband sieht Millionen-Mehrkosten im Busverkehr

Mehr Nachfrage durch Kostensteigerung

Es sei bereits eine "eine leichte bis deutliche Steigerung der Nachfrage seitens der Fahrgäste in den Linienbussen zu spüren", hieß es vom Verband. "Die Menschen nutzen aktuell mehr Bus und Bahn. Wir sehen es an den Deutschlandtickets für monatlich nur 63 Euro (weniger als eine Tankfüllung), die von den Kunden inzwischen fast aus schließlich eingesetzt werden." Wagenknecht forderte, den Nahverkehr in der Region in der Kostenkrise deutlich auszubauen. Die Bürger verlangten ein besseres Linienangebot in der Region "und jetzt ist der sicherlich mühsame, aber strategisch absolut richtige Zeitpunkt für die nächsten Schritte der Verkehrswende", so Wagenknecht.