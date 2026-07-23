Hohe Spritpreise: Ruf aus SPD nach Preisdeckel für Benzin und Diesel

"Die erneuten Preissprünge an den Zapfsäulen zeigen: Der Spritmarkt funktioniert nicht mehr so, wie ein funktionierender Wettbewerb funktionieren sollte", betonte Roloff, der auch SPD-Landesvorsitzender in Bayern ist. Dass die Preise nach oben oft innerhalb weniger Stunden reagierten, nach unten aber deutlich träger seien, lasse sich den Menschen immer schwerer erklären. "Das ist ein deutliches Indiz für Marktversagen."



SPD-Fraktionsvize Armand Zorn machte im Gespräch mit RTL und ntv deutlich: "Auch wenn die Ministerin da zurückhaltend ist, will ich deutlich sagen, dass für uns ein Spritpreisdeckel nach wie vor infrage kommt." Da wo der Markt nicht funktioniere, könne der Staat eingreifen.