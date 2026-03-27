Hohe Spritpreise Neue Regeln an Tankstellen gelten schon für Osterverkehr

Einsetzende Debatte über Tempolimit

Die hohen Spritpreise beleben auch die Debatte über ein Tempolimit auf Deutschlands Straßen neu. Dieses würde den Verbrauch von Benzin und Diesel senken und damit die Verteuerung des Sprits zumindest teilweise ausgleichen.

"Nur ein Tempolimit kann kurzfristig und nahezu kostenfrei unsere Abhängigkeit von Öl reduzieren und Millionen Tonnen CO2 einsparen", sagte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. "Ein geringerer Verbrauch entlastet zudem die Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger." Die Bundesregierung müsse daher kurzfristig ein Tempolimit einführen.

Der Greenpeace-Mobilitätsexperte Benjamin Stephan sagte dem "Handelsblatt", eine Höchstgeschwindigkeit lasse sich morgen einführen, würde Milliarden Liter Sprit einsparen und die gestiegenen Tankrechnungen der Menschen mildern. Dagegen warnte der Verbraucherschutzbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Sebastian Steineke, vor "Panikmache und vorschnellen Aktionen". Für die Union stelle sich die Frage nach autofreien Tagen oder Tempolimits derzeit nicht, sagte der CDU-Politiker ebenfalls dem "Handelsblatt".