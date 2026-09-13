Hohe Spritpreise Benzinpreise bleiben oben - Ruf nach Spritpreisdeckel

Berlin - Die anhaltende Unsicherheit in Nahost hat die Preise an den Tankstellen am Wochenende weiter nach oben getrieben. Am Samstag kostete Super der Sorte E10 nach Daten des Spritpreisportals "Tankerkönig" im bundesweiten Durchschnitt 2,27 Euro den Liter. Für Diesel mussten Autofahrer demnach im Schnitt knapp 2,40 Euro zahlen. Regional und zu bestimmten Zeiten lagen die Preise noch deutlich darüber. Damit bewegt sich der Preis für Super E10 auf dem Niveau der Rekorde aus dem März 2022, der Dieselpreis liegt knapp unter dem Rekordhoch aus diesem April.