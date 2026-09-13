Hohe Spritpreise Benzinpreise bleiben oben - Ruf nach Spritpreisdeckel

Zugleich warnte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung davor, mit staatlichen Entlastungen auf die Verschärfung der Lage am Golf zu reagieren. Die beste Antwort sei nicht, nach neuen Hilfen durch den Staat zu rufen, sondern nach mehr Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, sagte Schnitzer. Dazu könne jeder einzelne beim nächsten Auto- oder Heizungskauf seinen Teil beitragen.

Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagte der Zeitung: "Der beste Spritpreisdeckel ist es, wenn der Staat seine klebrigen Hände bei sich behält." Die Steuern müssten runter und die heimische Energieförderung ausgebaut werden. "Gott bewahre uns vor weiterem Gefummel an den Preisen durch diese Regierung." Die 12-Uhr-Regel habe schon genug Schaden angerichtet.