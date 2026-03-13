Preise sagen viel, doch der Blick der Frau sagt alles. Mürrisch schiebt sie die Zapfpistole nach dem Tanken in den Schacht für Super E5 zurück. Die Preisanzeige ist schuld an ihrer schlechten Laune. Knapp 2,08 Euro kostet der Liter Benzin an der Meininger SB-Tankstelle in der Leipziger Straße. 99,98 Euro muss sie für 48,09 Liter bezahlen. So viel wie lange nicht. Nur im Rekordjahr 2022 war es noch schlimmer. „Unverschämt und frustrierend ist das. Autofahren ist Luxus geworden“, schimpft die Meiningerin. Sie sei auf das Auto angewiesen, könne nicht auf Bus oder Bahn umsteigen. „Ich habe keine Wahl. Ich brauche das Auto und muss tanken. Auch bei diesen Preisen“, betont sie und geht hinein, um die knapp 100 Euro für die Tankfüllung zu bezahlen.