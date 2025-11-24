Hohe Sicherheitsmaßnahmen: Bayerns Weihnachtsmärkte starten ohne konkrete Gefahren

Erlangen/München (dpa/lby) - Vier Wochen vor Heiligabend liegen der Polizei und den Sicherheitsbehörden keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Weihnachtsmärkten in Bayern vor. Wie in früheren Jahren müssen die Veranstalter mit der Polizei aber im Freistaat individuelle Sicherheitskonzepte für jeden Markt erstellen. "Die Sicherheitsbehörden und die bayerische Polizei sorgen für einen umfassenden Schutz, damit die Besucherinnen und Besucher die Märkte friedlich genießen können", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Erlangen.