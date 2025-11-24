Hohe Sicherheitsmaßnahmen: Bayerns Weihnachtsmärkte starten ohne konkrete Gefahren

Keine hundertprozentige Sicherheit möglich

"Angst vor Anschlägen sollte nicht unser Leben verändern. Die Sicherheitsbehörden und die bayerische Polizei tun alles, damit die Christkindl- und Weihnachtsmärkte so sicher wie möglich sind", sagte Herrmann. Es gebe keinen Grund, wegen Sicherheitsbedenken auf einen Besuch eines Weihnachtsmarktes in Bayern zu verzichten - auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gebe. "Für mich ist klar: Wenn wir anfangen, unsere Traditionen und Werte aufzugeben, erreichen die ihr Ziel, die uns unsere Art zu leben verübeln."