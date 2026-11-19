Wie und zu welchen Konditionen die Verwaltungsgebäude der Stadt Kaltennordheim durch die VG Hohe Rhön genutzt werden können, das soll schon lange in einem Vertrag geregelt werden. Kaltennordheim hat diesen vorgelegt und die Gemeinderäte der VG-Orte haben darüber zu befinden. Während Oberweid und Erbenhausen dem Vertrag zugestimmt haben, gab es erst kürzlich in Birx den Kontrapunkt: Bei der in einem Gemeinderat recht selten auftretenden Konstellation von drei Ja- zu drei Nein-Stimmen galt der Vertragsentwurf der Kaltennordheimer als abgelehnt.