Alles wird teurer – das ist auch bei einer Verwaltungsgemeinschaft so. Die in der Hohen Rhön, bestehend aus Kaltennordheim, Frankenheim, Erbenhausen, Oberweid und Birx, hat seit 2022 keine Schuldenmehr. Allerdings muss auch sie jonglieren, um alles zu bezahlen und die Kosten für die Mitgliedsgemeinden möglichst niedrig zu halten. Rund 350.000 Euro nimmt man jetzt von der hohen Kante, um den Haushalt auszugleichen und die Verwaltungsumlage nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. Trotzdem sind es statt 147 Euro pro Einwohner nun 160 Euro, die für die gemeinsame Verwaltung nötig sind. „Die Ausgaben gehen nach oben, aber die Einnahmen nicht in gleichem Maße – im Gegenteil. Denn es werden auch weniger Einwohner“, so führte der ehrenamtliche VG-Vorsitzende Erik Thürmer jüngst aus. Die Hohe Rhön hat mit Stand vom 31. Dezember 2024 70 Einwohner verloren – nur Birx blieb in dem für die Berechnungen relevanten Zeitraum ziemlich stabil, alle anderen Orte haben nun weniger Bewohner. Der Mehrbelastungsausgleich, den die VG als Pauschale pro Kopf bekommt, gehe so „eher zurück“.