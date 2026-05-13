Schon in der Sitzung der Gemeinschaft im Februar hatte das Thema eine Rolle gespielt und war kontrovers diskutiert worden. Man hatte es am Ende verschoben, da den Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung noch einige Dinge unklar erschienen – etwa zur Neuwerterstattung – und die Kommunen sich wohl auch in unterschiedlicher Weise betroffen sahen. Einige Objekte sind bereits einzeln versichert, wie etwa die Kegelbahn Unterweid oder das Rathaus Kaltennordheim, im Übrigen bei unterschiedlichen Versicherungen. Auch die Verwaltungsgemeinschaft in Kaltensundheim ist durch eine Versicherung für Schadensfälle in Elektronikbereich abgesichert. Diese hätten bei einer Pauschalversicherung gekündigt werden können.