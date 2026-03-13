Hohe Preise: Verband fordert befristete Steuersenkungen für Kraftstoff

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Verband des Verkehrsgewerbes fordert angesichts der gestiegenen Kraftstoffpreise befristet Steuersenkungen für Diesel und Benzin. "Die Steuersätze für Diesel und Benzin müssen befristet auf das nach EU-Recht zulässige Mindestmaß reduziert werden, um eine unmittelbare Entlastung an der Zapfsäule zu bewirken", teilte der Landesverband mit. Außerdem forderte er eine Aussetzung der CO2-Preis-Erhöhung und plädierte für ein Gewerbediesel-Modell, um eine Verteuerung von Lebensmitteln und Gebrauchsgütern zu verhindern, wie der Verband schreibt.