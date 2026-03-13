 
Hohe Preise Verband fordert befristete Steuersenkungen für Kraftstoff

Der Thüringer Verband des Verkehrsgewerbes fordert, Steuern auf Diesel und Benzin befristet zu senken. Der Staat sollte nicht noch von den hohen Preisen profitieren, findet der Verband.

Wegen der hohen Benzin- und Dieselpreise fordert ein Verband befristete Steuerentlastungen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Verband des Verkehrsgewerbes fordert angesichts der gestiegenen Kraftstoffpreise befristet Steuersenkungen für Diesel und Benzin. "Die Steuersätze für Diesel und Benzin müssen befristet auf das nach EU-Recht zulässige Mindestmaß reduziert werden, um eine unmittelbare Entlastung an der Zapfsäule zu bewirken", teilte der Landesverband mit. Außerdem forderte er eine Aussetzung der CO2-Preis-Erhöhung und plädierte für ein Gewerbediesel-Modell, um eine Verteuerung von Lebensmitteln und Gebrauchsgütern zu verhindern, wie der Verband schreibt. 

Zugleich kritisierte er höhere Einnahmen des Staates durch die höheren Benzin- und Dieselpreise bei der Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer. "Der Staat darf nicht zum Krisenprofiteur auf Kosten seiner Bürger werden", so der Thüringer Landesverband des Verkehrsgewerbes.