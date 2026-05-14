Das werde voraussichtlich auch weiter so sein und helfe kurzfristig, die Temperaturen der Atmosphäre abzupuffern, erklärte der Klimaforscher. Langfristig werde aber ein Teil der Wärme auch wieder abgegeben. Dieser Nachlauf des gigantischen Wärmespeichers Ozean sei ein physikalischer Grund dafür, dass sich eine über zwei Grad hinausgehende Erderwärmung kaum mehr vermeiden lasse. Hinzu komme die sozioökonomische Trägheit: Der weltweite Ausstoß an Treibhausgasen ließe sich nicht plötzlich auf null senken, sondern nur über Jahrzehnte. Zudem seien die bereits in die Atmosphäre gepumpten langlebigen Gase auch dann weiterhin wirksam.