Hohe Geba: Wenn die Sternschnuppen fallen

Die Beobachtungsnacht der Perseiden auf der Hohen Geba findet am 15. und 16. August statt. Wer Zeit und Freude an Sternschnuppen hat, ist ab 21 Uhr eingeladen. Die Beobachtungen starten allerdings frühestens 22 Uhr, wenn es dunkel genug ist, sagt Wolfgang Fiedler, Fachberater Astronomie. Eine Anreise vor 21 Uhr ist ratsam, weil bei großem Andrang die Parkplätze zugewiesen werden und auch ein Sitz- bzw. Liegeplatz gefunden werden muss. Denken sollte man an warme Kleidung, dicke Schuhe, Stuhl oder Isomatte. Auf der Hohen Geba wird es nachts sehr kühl und manchmal auch windig.