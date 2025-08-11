 
Hohe Geba Wenn die Sternschnuppen fallen

Wenn die Sternschnuppen der Perseiden wieder fallen – am Wochenende 15. und 16. August besonders gut zu sehen – wird die Hohe Geba zum Mekka für Sternengucker.

 
Hohe Geba: Wenn die Sternschnuppen fallen
Sternenbeobachtung auf der Hohen Geba – das Plateau mit nur wenigen Bäumen und in natürlicher Dunkelheit erlaubt einen grandiosen Blick ins All. Foto: Jürgen Lutz

Die Beobachtungsnacht der Perseiden auf der Hohen Geba findet am 15. und 16. August statt. Wer Zeit und Freude an Sternschnuppen hat, ist ab 21 Uhr eingeladen. Die Beobachtungen starten allerdings frühestens 22 Uhr, wenn es dunkel genug ist, sagt Wolfgang Fiedler, Fachberater Astronomie. Eine Anreise vor 21 Uhr ist ratsam, weil bei großem Andrang die Parkplätze zugewiesen werden und auch ein Sitz- bzw. Liegeplatz gefunden werden muss. Denken sollte man an warme Kleidung, dicke Schuhe, Stuhl oder Isomatte. Auf der Hohen Geba wird es nachts sehr kühl und manchmal auch windig.

Auch die Sonnenbeobachtung von der Geba aus ist zu jeder Jahreszeit spektakulär. Foto: Christoph Friedrich/Archiv

Die Beobachtungsnacht wird gemeinsam vom Fremdenverkehrsverein Geba und dem auf dem Berg ansässigen Pächter angeboten, der unter anderem Verpflegung, Getränke und sanitäre Anlagen zur Verfügung stellt. Bereits am ersten Augustwochenende hatte es ein Angebot für Sternenfreunde auf dem Berg gegeben – im kommenden Jahr will der Pächter diese Offerte gern zusammenfassen mit den Sternenguck-Nächten zur Perseiden-Zeit, kündigt er an.