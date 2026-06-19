Das Wetter verspricht eine traumhafte Sommersonnenwende: Wärme noch bis tief in die Nacht hinein. Auf der Hohen Geba kann man die besondere kürzeste Nacht des Jahres an einem magischen Ort erleben. Obendrein haben die Geba-Pächter ab 20 Uhr Nele Anders engagiert: ruhiger Akustik-Rock mit Herz und Power. „Musik für Live-Fans, alte Seelen und Gefühlsmenschen“, so wird sie angekündigt. Am knisternden Lagerfeuer vor dem Bergstübchen spielt die Gitarristin und Sängerin bis 23 Uhr, es gibt Getränke und Speisen. „Hier können sich Menschen treffen“, sagt Steven Bamberg, der genau das mit seiner Frau Claudia zum Ziel hat: Den Berg beleben, ihn weiter zu einem Treffpunkt machen, zu einem Herzens-Ziel.