Den ganzen Januar über bleibt die Geba-Gastronomie geschlossen – diese Nachricht an die Besucher überraschte am Jahresanfang doch so manchen. Winterwetter und die neuen Pächter lassen sich entgehen, dass dann viele Gäste auf den Berg kommen? Steven Bamberg versucht, die Situation zu erklären. Zum einen: Die Schnee-Lage auf dem Plateau sei manchmal gar nicht so, wie man das vom Tal aus vermutet. „Auf der Geba ist alles anders“, sagt er. Das Wetter hier sei oft schöner als im Tal, aber auch oft schlechter – kälter und „ruppig“, sagt er. Videos mit üblem Schneetreiben in den vergangenen Tagen kann er zeigen, die schon beim Anschauen frösteln lassen. Loipen könnten erst gespurt werden, „wenn der Schnee mal liegenbleibt“ und nicht weggeweht werde.