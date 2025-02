Romantische Ausflugsziele zum Valentinstag stellt das Portal Reisereporter in diesen Tagen in sein Schaufenster – und schlägt dabei etwa Hawaii vor. So weit muss man für ein besonderes Erlebnis am Tag der Verliebten aber gar nicht reisen, haben die Reporter auch ausgemacht. Sie empfehlen ein paar wundervolle Ziele in Deutschland, quer durch die Bundesländer. Empfehlung Nummer 1 ist der Panoramaweg in Bad Bodendorf – hat davon schon mal jemand gehört? Wohl aber davon, was auf Platz 5 folgt: die Hohe Geba. Ob der Tipp etwas damit zu tun hat, dass Reisereporterin Lena Catharina Stawski sich hier sehr gut auskennt, als ein Kind der Meininger Region? Es wäre ihr zu danken. Sie kürte zwar den Spreewald in Brandenburg zur Nummer 3 ihrer Tipps, aber die Rhön folgt kurz darauf, gleich nach so genannten Wellness-Zielen. Platz 5 also für die Hohe Geba in Thüringen – und darauf ist Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich ziemlich stolz. Er erklärt: „Wir sehen uns damit natürlich bestätigt, die Attraktivität der Geba mit dem in Umsetzung befindlichen Nachtwanderweg und alternativen Übernachtungsmöglichkeiten wie dem Dark-Sky-Dachzeltanhänger fortzusetzen sowie Schutz und Erlebbarkeit des einzigartigen Sternenhimmels im Sternenpark Rhön weiter voranzutreiben.“