Die Pächter der Hohen Geba, Claudia und Steven Bamberg, öffnen die Türen zu ihrem fertig renovierten Bergstübchen erstmals am 22. und 23. November – „fast fertig“, räumt Pächter Steven Bamberg ein. Die Essens-Versorgung geschieht zunächst noch über den Food-Truck vor der Tür. Aber Kaffee, Kuchen und Glühwein gibt es hier bereits wieder. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher an beiden Tagen neugierig sein: Wie sieht die kleine Gaststube aus, nachdem sie nach dem Auszug des vorherigen Wirtes in einem traurigen Zustand war?