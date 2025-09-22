Es war ein Sieg mit Hindernissen: „Gestürzt, gestochen worden, gewonnen“, so fasste Johanna Becherer am Samstagmittag ihren erneuten Erfolg beim Hohe-Buchen-Lauf zusammen. Nur wenige Tage nach dem Festakt zum 75-jährigen Vereinsjubiläum hatte die SG Einheit Arnstadt zur 35. Auflage des Herbstlaufes eingeladen. Mit einem Handicap: Entlang der Laufstrecke hatten sich Insekten, mutmaßlich Hornissen, ein Nest gebaut – und die fanden die Störung durch zahlreiche Läufer nicht ganz so prickelnd.