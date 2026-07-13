 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Wie man sich bei einem Waldbrand verhalten soll

Hohe Brandgefahr Wie man sich bei einem Waldbrand verhalten soll

Eigene Sicherheit geht vor: Wer ein Feuer im Wald bemerkt, sollte nur löschen, wenn keine Gefahr besteht. Tipps für das richtige Verhalten.

Hohe Brandgefahr: Wie man sich bei einem Waldbrand verhalten soll
1
Im Fall eines Waldbrands gilt: selbst löschen - aber nur, wenn man sich nicht in Gefahr begibt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Offenbach (dpa/lhe) - Brände oder Rauchentwicklungen im Wald soll man nach Angaben des Landesbetriebs Hessen Forst sofort über die Notrufnummer 112 melden. Wenn möglich, soll man dabei die Nummer eines nahegelegenen Rettungspunktes angeben. Diese sind mit einem grünen Schild mit weißem Kreuz markiert und tragen eine Buchstaben-Nummern-Kombination, die unter anderem auf den Landkreis hinweist, in dem man sich befindet. 

Nach der Werbung weiterlesen

Entstehendes Feuer soll man versuchen, selbst zu löschen, schreibt Hessen Forst. Voraussetzung sei aber, dass keine Gefahr für einen selbst oder für andere besteht. 

Damit die Einsatzkräfte schnell vordringen können, soll man die Zufahrt zu Wäldern grundsätzlich freihalten. Park- und Halteverbote sollen daher unbedingt beachtet werden.