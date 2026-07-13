Hohe Brandgefahr: Wie man sich bei einem Waldbrand verhalten soll

Offenbach (dpa/lhe) - Brände oder Rauchentwicklungen im Wald soll man nach Angaben des Landesbetriebs Hessen Forst sofort über die Notrufnummer 112 melden. Wenn möglich, soll man dabei die Nummer eines nahegelegenen Rettungspunktes angeben. Diese sind mit einem grünen Schild mit weißem Kreuz markiert und tragen eine Buchstaben-Nummern-Kombination, die unter anderem auf den Landkreis hinweist, in dem man sich befindet.