Hohe Auszeichnung: Gerhard Polt erhält ersten bayerischen Kunstpreis

München (dpa/lby) - Der Satiriker Gerhard Polt erhält den neu geschaffenen bayerischen Kunstpreis. "Gerhard Polt ist ein Gigant des Kabaretts. Er ist seit Jahrzehnten Meister der feinsinnigen Satire und beleuchtet die kleinen Absonderlichkeiten des Alltags mit scharfem Blick und unverwechselbarem Sprachwitz", würdigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Preisträger des erstmals verliehenen Ehrenpreises des Ministerpräsidenten. Der 83-Jährige habe das kulturelle Selbstverständnis des Freistaats tief geprägt.