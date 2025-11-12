Hohe Auszeichnung: Gerhard Polt erhält ersten bayerischen Kunstpreis

Neue Auszeichnung zu Ehren der Kunstszene in Bayern

Mit der neuen Auszeichnung soll nach Angaben der Staatskanzlei die besondere Wertschätzung der Staatsregierung denjenigen Personen gegenüber ausgedrückt werden, die sie sich in herausragender Weise um die Kunst in Bayern verdient gemacht haben. Der Kunstpreis präsentiere die Vielfalt der bayerischen Kunstszene, um das reiche kulturelle Schaffen in Bayern noch sichtbarer zu machen. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten würdige eine Persönlichkeit, die die Kunst im Land durch ihr außergewöhnliches Schaffen in besonderem Maße geprägt habe.