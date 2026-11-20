„Otmar Töpfer ist eng mit dem Schutz heimischer Orchideen verbunden. Von 2005 bis 2024 stand er ehrenamtlich an der Spitze des Arbeitskreises Heimische Orchideen in Thüringen. Schon seit dessen Gründung 1991 suchte er die enge Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden und trug dazu bei, den Arbeitskreis zu einem fachlich hoch geschätzten Partner zu entwickeln“, führte der Thüringer Ministerpräsident in seiner Laudatio aus, als er Töpfer in Erfurt im Namen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am Bande auszeichnete.