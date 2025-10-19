Seit Jahrhunderten gibt es die Tradition der Martinsumzüge. Die Organisation konnte auf derartige Veranstaltungen der Vorjahre aufbauen. Jetzt gibt es erhöhte Sicherheitsanforderungen. Können wir das leisten? Diese Frage kam am Donnerstag in der Ortschaftsratssitzung von Großbreitenbach auf. Eines war klar, man wolle auch in diesem Jahr den Martinsumzug durchführen. Allerdings türmt sich für den Veranstalter, der Kirchgemeindeverband der Landgemeinde Großbreitenbach, gerade ein Berg von Mehrarbeit auf. Johanna Grentzer (CDU/UL) erläutert, worin die Ursache besteht.