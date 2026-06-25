Wer mit Gerd Manig auf Kneipentour durch Suhl geht, der braucht viel Sitzfleisch - auch wenn diese Kneipentour nur virtuell zu erleben ist. Viele der gastlichen Stätten sind längst Geschichte, nur wenige haben die Jahrzehnte bis heute überlebt. Stoff für einen Vortrag über die einst üppig bestückte Kneipengeschichte Suhls gibt es also überreichlich, historische Fotos und Anekdoten hat der passionierte Heimatforscher und Archivar in akribischer Arbeit über viele Jahre zusammengetragen. So verwunderte es niemanden bei seinem jüngsten Vortrag im Rahmen des Heinrichser Hofsommers in der Alten Post, dass aus der von ihm zu Beginn schlitzohrig angekündigten Stunde am Ende fast zweieinhalb Stunden geworden waren.