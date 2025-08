Am Samstagvormittag wurden im „Markt an der Ilm“ wie gewohnt noch die Kunden freundlich bedient. Wo sonst, wenn nicht hier im Ort bei Petra Remdt sollten die Einheimischen und auch Urlauber auf kurzem Wege günstig einkaufen können? Die Manebacher Einheimischen sind ziemlich froh und auch glücklich darüber, dass es im Dorf noch immer diesen Laden gibt, in dem man alles, was für eine Grundversorgung mit Lebensmitteln und auch kleinen Dienstleistungen notwendig ist, zu fairen Preisen kaufen kann.