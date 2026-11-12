Potsdam - Ein verschollen geglaubtes Gemälde von Charles Le Brun (1619-1690) kehrt ins Neue Palais in Potsdam zurück. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) soll das um 1655 geschaffene Gemälde "Heilige Familie" in den nächsten Tagen zurückerhalten, sagte ein Sprecher der Stiftung. Das Bild des ehemaligen Hofmalers vom "Sonnenkönig" Ludwig XIV. von Frankreich zeigt das schlafende Jesuskinds mit der Heiligen Familie.
Hofmaler vom Sonnenkönig Verschollen geglaubtes Gemälde kehrt ins Neue Palais zurück
dpa 12.11.2026 - 14:19 Uhr