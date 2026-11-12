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Hofmaler vom Sonnenkönig Verschollen geglaubtes Gemälde kehrt ins Neue Palais zurück

Im Neuen Palais hing einst ein wertvolles Gemälde - angefertigt vom Hofmaler des «Sonnenkönigs» Ludwigs XIV. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das Bild verloren. Nun soll es zurückkehren.

Hofmaler vom Sonnenkönig: Verschollen geglaubtes Gemälde kehrt ins Neue Palais zurück
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Ein Bild von Le Brun soll ins Neue Palais im Park Sanssouci zurückkehren. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Potsdam - Ein verschollen geglaubtes Gemälde von Charles Le Brun (1619-1690) kehrt ins Neue Palais in Potsdam zurück. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) soll das um 1655 geschaffene Gemälde "Heilige Familie" in den nächsten Tagen zurückerhalten, sagte ein Sprecher der Stiftung. Das Bild des ehemaligen Hofmalers vom "Sonnenkönig" Ludwig XIV. von Frankreich zeigt das schlafende Jesuskinds mit der Heiligen Familie. 

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Das Bild gehörte laut der SPSG "zu den wichtigsten Ankäufen, die der preußische König Friedrich II. für das neu erbaute Neue Palais in Potsdam getätigt hatte". Wie viele der Gemälde aus dem Neuen Palais sei auch dieses Werk während des Zweiten Weltkriegs 1942 in das Schloss Rheinsberg ausgelagert worden. Dort habe es sich bis zum 30. Juli 1945 nachweisen lassen. "Danach verliert sich seine Spur - bis es 2021 in einem Berliner Auktionshaus auftauchte", erklärte der Sprecher.