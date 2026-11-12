Hofmaler vom Sonnenkönig: Verschollen geglaubtes Gemälde kehrt ins Neue Palais zurück

Das Bild gehörte laut der SPSG "zu den wichtigsten Ankäufen, die der preußische König Friedrich II. für das neu erbaute Neue Palais in Potsdam getätigt hatte". Wie viele der Gemälde aus dem Neuen Palais sei auch dieses Werk während des Zweiten Weltkriegs 1942 in das Schloss Rheinsberg ausgelagert worden. Dort habe es sich bis zum 30. Juli 1945 nachweisen lassen. "Danach verliert sich seine Spur - bis es 2021 in einem Berliner Auktionshaus auftauchte", erklärte der Sprecher.