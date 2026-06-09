Im Rahmen des Heinrichser Hofsommers lädt die Stiftung Südthüringisches Kammerorchester am Freitag, 26. Juni, zu einem besonderen musikalischen Sommerabend in die Alte Post nach Suhl-Heinrichs. Unter dem Titel „Salon- und Tanzmusik der 20er und 30er Jahre“ entführt das Eberttrio das Publikum in die elegante und beschwingte Klangwelt. Doch damit nicht genug: „Nach der Pause werden wir beliebte aktuellere und eher rockige Titel instrumental interpretieren, etwa von Joe Cocker oder Udo Jürgens“, blickt Adeline Ebert voraus.