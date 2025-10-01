Hoffnungsvoller Nachwuchs: Doppelsieg für Miya Degner

Miya Degner (Goldlauter-Heidersbach) landete sogar einen Doppelerfolg. In der U16 triumphierte sie sowohl über 5 Kilometer Freistil am Samstag und 24 Stunden später über 5 Kilometer klassisch gegen die komplette nationale Konkurrenz. Ganz hoch aufs Podium kletterte ebenfalls Erik Schreiber (Erfurt) in der gleichen Altersklasse bei den Jungen im Freistil.