Hoffnungsvoller Nachwuchs: Doppelsieg für Miya Degner

Parallel zu den Deutschen Meisterschaften in Oberhof kämpfte der deutsche Skilanglauf-Nachwuchs um Punkte im Deutschlandpokal. Hierbei verbuchten die Talente aus Thüringen erfreulicherweise gleich mehrere Siege und Podestplätze.
Thüringer Talente trumpfen in Oberhof beim Deutschlandpokal im Skilanglauf auf.
Parallel zu den Deutschen Meisterschaften in Oberhof kämpfte der deutsche Skilanglauf-Nachwuchs um Punkte im Deutschlandpokal. Hierbei verbuchten die Talente aus Thüringen erfreulicherweise gleich mehrere Siege und Podestplätze.
Nach der Werbung weiterlesen
Miya Degner (Goldlauter-Heidersbach) landete sogar einen Doppelerfolg. In der U16 triumphierte sie sowohl über 5 Kilometer Freistil am Samstag und 24 Stunden später über 5 Kilometer klassisch gegen die komplette nationale Konkurrenz. Ganz hoch aufs Podium kletterte ebenfalls Erik Schreiber (Erfurt) in der gleichen Altersklasse bei den Jungen im Freistil.
Nele Bittorf (Rhöner WSV) erreichte in der U18 (7,5 km Freistil) Rang zwei vor Emma Dornhaus (Goldlauter-Heidersbach). Dornhaus wurde zudem Zweite in der klassischen Technik. Platz vier erreichte Anna-Lena Greiner (Zella-Mehlis), Bittorf wurde Sechste. Beide Siege gingen an Hanna Hennig (Oberwiesenthal). Sie ist die jüngere Schwester von Olympiasiegerin Katharina Hennig-Dotzler.
Im Juniorenbereich feierte Thüringen in der klassischen Technik (10 km) zwei weitere Podestplätze durch Helena Dietsch (Oberhof) und Seline Stadler (Asbach) als Zweite und Dritte. Milan Neukirchner (Goldlauter-Heidersbach) wurde Vierter.