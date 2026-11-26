Es braucht nicht viel, um einem einsamen Menschen Freude zu schenken. Ein paar handgeschriebene Zeilen, ein Weihnachtsgruß, ein selbst gemaltes Bild oder ein Gedicht können gerade in der Adventszeit mehr bedeuten als so manch großes Geschenk. Deshalb rufen die Kreisdiakoniestelle Hildburghausen/Eisfeld, die Tafel, das Kreisseniorenbüro und die Freiwilligenagentur des Landkreises Hildburghausen auch in diesem Jahr dazu auf, Hoffnungsbriefe zu schreiben.