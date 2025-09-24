Hoffnung auf die Freiheit: Interview in U-Haft: Ex-Wirecard-Chef will wieder arbeiten

München - Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun macht sich Hoffnung auf ein neues Leben nach der Haft: "Ich fühle noch viel Kraft und Energie in mir", sagte der seit Sommer 2020 in Untersuchungshaft sitzende Manager in einem Interview mit dem "Stern". "Ich werde mich definitiv neuen Themen widmen und bis ins hohe Alter arbeiten", antwortete der Österreicher auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen. "Darauf freue ich mich schon." Er glaube: "Die Kunst des Lebens besteht darin, aus jeder Situation das Bestmögliche zu machen."