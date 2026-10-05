Etwa 20 Hektar Grünland bewirtschaftet Familie Holzhausen rund um Queienfeld seit etlichen Jahren im Nebenerwerb. Was daraus im Laufe der Zeit entstanden ist, zeigten Rico Holzhausen, dessen Kinder und deren Partner am 3. Oktober beim 1. Hoffest auf der Liberty Ranch – zur Premiere war jedermann willkommen, selbst Einblicke in die Arbeit rund um Tierhaltung, Obst- und Gemüseanbau und Wiesenpflege zu nehmen und ein paar gemütliche Stunden vor Ort zu verleben.