Anteil der Fehlstarts in den vergangenen 25 Jahren gering

Auch in Europa liefen nicht alle Raketenstarts erfolgreich. So stürzte etwa der erste kommerzielle Start der Vega C im Dezember 2022 die europäische Raumfahrtbehörde Esa vorübergehend in eine Krise in seinem Trägerraketensektor. Die Rakete hob zwar ab, schlug aber die falsche Bahn ein und konnte die Satelliten an Bord nicht ausliefern. Noch dramatischer war der erste Startversuch der Ariane 5 im Jahr 1996. Die Rakete war damals einfach explodiert.

Auf die Zeit von 2000 bis 2025 geblickt, schlugen sowohl in den USA als auch in Europa vier Prozent aller Raketenstarts nach Daten des Raumfahrt-Thinktanks Espi (European Space Policy Institute) fehl. Ein Trend, dass es im Zeitverlauf mehr oder weniger Fehlstarts gab, lässt sich nicht erkennen.

Aggressivere Risikoabschätzung bei SpaceX

"Die Komplexität des Systems ist natürlich hoch", meint Espi-Leiter Ludwig Moeller. Das erkläre misslungene Starts zum Teil. Ein weiterer Teil der Antwort liege aber in der Risikobereitschaft. SpaceX gehe mit einer Risikoabschätzung an den Start, die aggressiver ist, als sie es in Europa wäre. Dahinter stehe auch politischer Druck - etwa schneller als China am Mond zu sein. Und die USA haben nicht viele Alternativen zu dem Unternehmen von Musk.

"Nicht normal, was wir da sehen"

"Was mit Starship passiert, ist schon fragwürdig", sagt Moeller. Es gebe ja nicht nur ein unternehmerisches Risiko, sondern auch eine Gefahr für Menschen und Umwelt - und auch für das Bild, dass die reihenweise schief gelaufenen Starts von der Branche ablieferten. "Ich glaube, in Europa hätte man schon die Schmerzgrenze überschritten. Das wäre, glaube ich, so nicht fortsetzbar." Früher sei das auch in den USA nicht viel anders gewesen, aber mit dem Kurswechsel im Weißen Haus gehe es eher weiter in Richtung Deregulierung.

Gleichwohl sieht Moeller mittlerweile eine größere Risikobereitschaft auch in Europa. Der Kontinent sei damit auf dem richtigen Weg, müsse sich aber auch nicht vorwerfen lassen, zu waghalsig vorzugehen. "Ich glaube, Europa hat nach wie vor eher die Tendenz, dann am Ende doch etwas konservativer zu sein."

Marsflüge sind lebensgefährlich

Europas früherer Raumfahrtchef Jan Wörner blickt mit Skepsis auf Musks Marspläne. "Der Mensch wird eines Tages zum Mars fliegen und hoffentlich auch zurück", sagt der ehemalige Esa-Chef – doch die Risiken seien ungleich größer als bei Mondmissionen. Die heutige Technologie erfordere bis zu zwei Jahre Reisezeit, ohne schnelle Rückkehrmöglichkeit. Strahlung, Stress, Kommunikationsverzögerung und Isolation machten Marsflüge lebensgefährlich.

Er frage sich, was Musk eigentlich auf dem Mars wolle, sagt Wörner. Nur fliegen, weil es eine Herausforderung sei? Oder ernsthaft Umsiedlung auf einen Planeten, der für Menschen kaum lebenswert sei? "Ohne Atmosphäre müssten Marsbesucher in Anzügen oder Habitats leben. Der Mars ist zweifellos faszinierend, doch dafür gibt es Roboter und KI – sie können schon heute forschen, ohne Risiko für Menschen."

Wörner warnt auch vor der Vorstellung, den Mars als Fluchtort zu sehen. "Ich habe ein sehr ungutes Gefühl dabei, andere Planeten als Ausweg für eine Erde zu haben, die wir nicht schützen."