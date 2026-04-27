Einen besseren Tag hätten sich die Organisatoren der 3. Auflage des Hof- und Dorfflohmarktes in Behrungen fast gar nicht aussuchen können: Die Sonne lachte am Sonntag am blauen Himmel, die Temperaturen zeigten sich durchaus schon frühlingshaft. Beste Voraussetzungen also für alle Schnäppchenjäger, im Ort von Hof zu Hof zu laufen und sich am Ende am Manger mit Speis und Trank (und einem Schwätzchen) zu stärken.