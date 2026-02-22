Der Wettergott ist ein Brotteroder. Denn anstelle des angekündigten Dauerregens blieb es am vorletzten Samstag im Februar 2026 trocken, und es gab sogar ein paar Wolkenlücken. So konnten die Veranstalter vom Wintersportverein Brotterode (WSV) beim kurzfristig organisierten Hornschlittenrennen das Starterfeld sogar zweimal den Hang hinunterschicken. Die Piste war in den Vortagen besonders sorgfältig präpariert, der Schnee festgewalzt worden und dank dem Dauerfrost noch ein bisschen durchgefroren. Allerdings hatten die Organisatoren die Streckenlänge wieder etwas verkürzt.