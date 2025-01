Hörbehinderte: Zu wenige Dolmetscher für Gebärdensprache in Thüringen

Kein Studiengang Gebärdensprache in Thüringen

Nach seiner Einschätzung hängt der Mangel mit fehlenden Anreizen für diese Dolmetscherausbildung zusammen. So gebe es in Thüringen keinen Studiengang Gebärdensprache. Die neue Landesregierung sei gefordert, ihn einzurichten, so Löffelholz. Hörende Kinder und Jugendliche hätten zudem während ihrer Schulzeit keine Berührung mit Gebärdensprache. Ihnen fehle somit das Vorbild für eine Ausbildung in diesem Fach. Die deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. Der Verein plädiert für ein Schulfach Gebärdensprache an allgemeinbildenden Schulen.