Dorf- und Hausansichten, alte Klassenaufnahmen vor der Schule, im Klassenzimmer oder am Teich, Fotos von der Plankirchweih, von Fußballmannschaften und Vereinen, vom dörflichen Leben rund um die Landwirtschaft oder von Hönbacher Persönlichkeiten. Sie alle finden Platz in dem 232 Seiten umfassenden Kompendium der Heimatgeschichte, so die Sprecherin.