Tief unter den Gipfeln der Rhön, verborgen im dunklen Grundwasser alter Bergwerksstollen, lebt ein echtes Rhöner Original: der Höhlen-Zwergflohkrebs. Nur drei Millimeter groß, farb- und augenlos, ist er dennoch ein wichtiger Botschafter für die verborgene Artenvielfalt unter unseren Füßen. Zwei alte Braunkohlestollen im Unesco-Biosphärenreservat Rhön gehören zu den bislang wenigen bekannten Fundorten dieser außergewöhnlichen Tierart. Nun wurde der unscheinbare Grundwasserbewohner vom Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher zum Höhlentier des Jahres 2026 gekürt.